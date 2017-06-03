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﻿中車發佈虛擬路軌電車

2017-06-03 列印
　　中國中車旗下的中車株洲電力機車研究所，昨日公開全球首列虛擬路軌電車「智能軌道快運系統」簡稱「智軌」，該種交通工具融合現代有軌電車、公共汽車各自優勢，它採用膠輪承載取代傳統鋼輪鋼軌，更毋須鋪設專有軌道，軌跡跟隨控制技術可控制列車在虛擬軌道智能導向，同時依靠特定訊號控制技術管理在「軌道」行駛的列車，提高安全性。湖南省株洲市市長陽衞國宣佈，將在市將建設全球首條「智軌」線路，線路全長約六千五百米。
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