 Advertisement
  • 2017年6月3日 星期六
  • 30º
  • 84%
熱門： T.O.P海運大廈小一派位港鐵銀色債券

日報新聞 > 中國

﻿山東校巴司機疑不滿欠薪縱火

2017-06-03 列印
　　山東省威海市上月九日發生校巴行駛途中起火事件，釀成六名韓籍、五名中國籍幼稚園學童死亡，司機當場死亡，跟車女教師經搶救無效離世。當局調查後，發現校巴起火位置位於車廂內左前方、司機座椅後側地板處，警方在司機座椅附近燃燒殘留物發現一個打火機防風罩，並在現場多處驗出殘留汽油成份，排除電線短路或交通事故引發火災。警方稱，肇事校巴司機因被公司拖欠加班補助、夜班費令收入驟減，因而心懷不滿，遂從油站購買汽油並攜帶上車，於案發當日內車內縱火洩憤。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd