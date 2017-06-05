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﻿「六四」28周年 北京保安嚴密

2017-06-05 列印
　　昨日是「六四事件」二十八周年，北京天安門廣場如常舉行升旗儀式，保安依舊森嚴，但無明顯加強，一批天安門母親成員、事件死難者家屬乘坐當局安排車輛前往萬安公墓祭祀，公墓暫停對外開放，並有大批公安人員在公墓外把守。

　　天安門廣場如常舉行升旗儀式，大批民眾遊客到場觀看，而所有人進入廣場時隨身袋須接受X光機檢查，廣場依舊有公安武警巡邏、便衣人員監視、公安車輛駐守，但無特別加強保安。

　　張先玲、尤維潔等天安門母親成員、有兩名死難者親屬，乘坐當局安排車輛前往安葬其中八名死難者遺骸的萬安公墓祭祀，公墓暫停對外開放，大批公安人員在閘外把守。組織成員宣讀悼詞指，表示不會忘記二十八年前的夜晚，雖然歲月流逝，部份長者已離世，天安門母親會擔起責任，砥礪前行，以告慰其他已故成員。
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