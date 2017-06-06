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﻿武漢裸男隨機斬人一死三傷

2017-06-06 列印
　　湖北武漢一名赤裸男子昨日清晨突然在街上亂刀隨機襲擊途人，造成一死三傷。該男子被到場警員圍捕，引來途人駐足觀看。

　　事發在昨晨五時許，一名二十七歲錢姓男子全身赤裸，手持水果刀，在湖北武漢蔡甸區蔡甸街蔡張二路，隨機亂人，四名無辜途人被捅，當中一人死亡，另外三人經搶救後無生命危險。警方接報趕赴現場，最終在蔡甸街一間超市門前路邊，將男子拘捕。案件仍有待警方進一步調查。
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