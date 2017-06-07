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﻿李旺陽忌辰 家人拜祭遭監控

2017-06-07 列印
　　昨日是內地已故民運人士李旺陽忌辰，其妹李旺玲、妹夫趙寶珠在當局嚴密監控下，前住亡兄墓前拜祭，而湖南約五十名維權、民運人士，原本亦計劃前往拜祭，但遭當局軟禁。

　　趙寶珠表示，昨晨陪同妻子在十名公安嚴密監控下，前往湖南省邵陽市大山嶺陵園拜祭李旺陽，李旺玲仍舊情緒激動，靠坐在胞兄墓前飲泣。

　　他透露，長沙、邵陽、懷化等地約五十名維權及民運人士，原訂昨日一同前往拜祭李旺陽，但遭當局軟禁在家，僅夫婦二人可前往墓地。

　　李旺玲接受本港傳媒訪問時表示，胞兄離世五年，每天均想念對方，至今仍不相信其兄自殺；她又稱，當局近年一直打壓其家人，一到敏感時期，便會用盡所有手段阻撓親友拜祭其兄。
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