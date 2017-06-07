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﻿台警開13槍截毒品車

2017-06-07 列印
　　台灣新北市警員前日傍晚約六時，在三重區截查一輛失車時，司機加速逃走拒絕盤查，警方立即駕車追趕，其間私家車連續撞倒兩輛等候紅綠燈的電單車，導致兩名司機受傷，私家車之後撞向橋墩後停下，警方隨即衝前喝令司機下車，惟對方未有理會，警員遂向私家車左後車輪連開十三槍示警，再打破車窗，拉出司機其拘捕。警方事後在車上檢獲毒品、吸食工具，將他帶返警署，依侵佔、毒品、妨害公務罪嫌送辦；當局強調，警員是為保障民眾安全才鳴槍。
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