﻿台警開13槍截毒品車

主場的西班牙各賽事近八場不敗，中場核心大衛施華連續兩場國際賽建功。哥倫比亞射手法卡奧剛與摩納哥續約，可專心為國衝擊明年世界盃決賽周，今仗有力延續剛季季尾的勇態。今晚友賽兩雄相遇勢鬥得難分高下，不妨博和。（now670台、Fox Sports play App周四凌晨3:30直播） 「狂牛」各戰線過去八場六勝兩和，當中大衛施華腳風甚順，過去兩仗各入一球，勢成哥倫比亞心腹大患。 大衛施華矢言剛季是職業生涯表現最好的一季：「我的入球和助攻雖然較以往少，但更享受墮後協助組織攻勢的角色。我在攻守兩方面的表現更全能，這是我個人最好的球季。」 哥倫比亞亦有法卡奧在陣，這名外號老...

2017-06-07