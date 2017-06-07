 Advertisement
  • 2017年6月7日 星期三
  • 32º
  • 69%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 中國

﻿揭陽市前書記貪污判死緩兩年

2017-06-07 列印
　廣東省揭陽市前市委書記陳弘平受賄行賄、濫權罪案，佛山市中級人民法院判處其死刑，緩刑兩年執行。案情指，陳弘平二○○四年至一一年期間，利用擔任揭陽市政府代市長、市長、市委書記職務之便，為他人謀取利益，收受他人合共逾一億三千九百萬元人民幣財物外，又向他人支付一百萬港元賄款，協助自己人事調整；他又濫用職權，為他人謀取非法利益，令國家損失三百五十萬元人民幣利益。法院指，他案情嚴重，涉及款項特別巨大，但考慮他如實認罪悔罪，並檢舉他人犯罪證據，有立功表現，因而從輕處罰，判處其死刑，緩刑兩年執行，並沒收全部個人財產。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd