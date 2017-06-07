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﻿京嚴陣應付 高考安保

2017-06-07 列印
　　一連兩天的全國統一高考今日拉開帷幕，今年共有九百四十萬名莘莘學子應考，而全國大學、專上學院今年計劃招收三百七十二萬名本科生，較去年增加近萬人。其中，北京今年有六萬名考生參加考試，當地全面部署高考安保工作，安排警車武裝押運試卷回京，並安排特警車輛武裝執勤，確保考生安全。今年是「作弊入刑」第二次高考，京城九十二個試場均安裝監測設備，可探測無線隱形耳機、考場無線作弊訊號，準確定位到作弊者位置。
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