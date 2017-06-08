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﻿全國高考試場嚴防作弊

2017-06-08 列印
　　全國九百四十萬名考生，昨日迎來一連兩天的高考，全國各試場嚴陣以待，嚴防作弊，不少家長則特意親自送子女到試場赴考，與子女一同戰鬥。

　　一年一度高考如期而至，今年不但是內地恢復高考制度四十周年，而浙江、上海兩地更先實行新考制，考生除要考三科必須科外，亦要考三科選修科，成績會分別依據統一高考成績、學業水平考試成績、綜合質素評價釐訂。

　　全國多個省份，均有家長則特意親自送子女到試場赴考，甚至有中學校長特意到考場外，逐一向學生送上擁抱，希望學生可以放鬆，發揮出自己應有水平。

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