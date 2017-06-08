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﻿美指中國實際國防開支多3104億

2017-06-08 列印
　　美國國防部周二發表年度中國軍事安全發展報告，表示去年中國實際國防開支超過一千八百億美元，較官方公佈多四百億美元（三千一百零四億港元）。

  報告又指，中方在南海三個島礁分別建造戰機庫、跑道、港灣、通訊設施等，繼續推動島礁軍事化；又預期中方或會在巴基斯坦建設海外軍事基地。

  國防部新聞發言人吳謙昨指，報告渲染中國軍事威脅，強調中方不會軍事擴張，且會堅定捍衞國家主權和安全，更批評美方強化區內軍事部署，造成地區緊張形勢。

  而外交部發言人華春瑩則敦促，美方摒棄冷戰思維，客觀理性看待中國軍事發展。
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