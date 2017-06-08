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﻿台月子餐工廠爆炸12傷

2017-06-08 列印
　　台灣新北市一間食物工廠發生氣體爆炸，造成十二人受傷。事發在昨日上午約十一時三十分，新北市五股區一間生產月子餐的工廠，廠房二樓突然發生爆炸，爆炸威力巨大，工廠外多輛車被波及損毀。消防局接報後派出大批消防員、救護員到場。事件造成五男七女受傷，其中一名，男傷者身體兩成皮膚燒傷。消防事後在地庫發現十八個大型氣體樽，氣體會經喉管接駁至一樓廚房，工作人員懷疑是喉管脫落洩漏氣體引發爆炸，當局正調查炸爆原因與地點。
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