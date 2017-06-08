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﻿水陸兩棲飛機成功滑行

2017-06-08 列印
　　中國國產大型水陸兩棲飛機AG600周二在珠海機場完成最後一次低速滑行試驗。試驗結果顯示，飛機滑行功能正常，各項性能指標符合要求。該款飛機稍後將進行中速、高速滑行試驗，待滑行試驗結束後，AG600預計在下月底首飛。 中國航空工業通飛副總工程師黃領才透露，AG600已獲得十七架意向定單，根據目前計劃，該飛機將於二○二○年底完成試飛，預計二一年取得適航許可證正式投入市場使用。
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