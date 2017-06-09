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﻿廣東沿海災害 經濟損失逾9.6億

2017-06-09 列印
　　廣東省政府發表去年海洋環境狀況公報、海洋災害公報，表示去年廣東沿海共出現十三次紅潮，影響範圍超過九百四十平方公里，是自二○○六年以來累計影響面積最廣闊一年。

　　海洋災害公報表示，去年省內海洋災害情況並非嚴重，但構成的直接經濟損失仍達九億六千三百萬元人民幣，位居全國第二；當中主要是風暴潮造成的災害，佔整體損失逾九成六。

經濟損失全國第二

　　另外，去年廣東沿海共出現十三次紅潮，影響範圍超過九百四十平方公里，是自○六年以來累計影響面積最廣闊一年；其中在湛江市東海島龍海天對出海域出現的紅潮發生面積最大，達三百平方公里。

　　廣東海洋環境狀況總體仍維持穩定，八成半近岸海域水質符合第一、二類海水標準，海洋生物多樣性基本穩定，但陸上污水排放仍然威脅水質。
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