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﻿張帥斥聯航地勤動粗撕登機證

2017-06-09 列印
　　美國聯合航空又傳出不禮貌對待乘客事件，內地網球女將張帥昨在微博透露，上周二原訂由美國佛羅里達州坦帕國際機場，乘坐聯合航班前往華盛頓，再轉機回國，惟她抵達登機閘口時，地勤人員表示其隨身網球拍袋超出手提行李尺碼標準，又試圖未取得其同意下，強行託運球拍袋，又稱行李不託運不可登機；雙方爭論期間，該名地地勤人員企圖搶走張帥網球拍袋、護照，雙方一度拉扯，登機證亦遭對方撕破。張帥強調，日前在法國前往美國時，球拍袋亦是手提登機，最後她無奈託運球拍才可登機。
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