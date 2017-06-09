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﻿黑龍江省紀委前常委遭雙開

2017-06-09 列印
　　黑龍江省紀委前常委宋川（見圖）嚴重違紀，省紀委決定開除其公職黨籍，並其移送司法機關處理。省紀委指，宋川違反政治紀律、對抗組織審查；按規定如實報告個人有關事項；以權謀私、受賄、違規從事盈利活動；違規干預司法、執紀活動；與他人發生不正當性關係。省紀委批評，宋川身為紀檢監察領導幹部，喪失理想信念，嚴重違反黨紀國法，十八大後仍不收斂、違紀性質十分惡劣，影響極壞，應予嚴肅處理。
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