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日報新聞 > 中國

﻿嫦娥五號年底降落月球

2017-06-09 列印
　　內地今年年底將發射嫦娥五號探測器，國家航天局探月與航天工程中心主任劉繼忠透露，嫦娥五號會在月球正面西北部呂姆克山脈着陸，並在該地區展開挖掘月壤、月巖等科學研究，在月面停留二十六天後，第同一批月球土壤樣本返回地球。探月三期工程副總設計師孫為鋼指。嫦娥五號採用較複雜工程方案，突破包括月面起飛等大量全新技術，意味只要中國擴大運載等能力，並增加生命保障系統，便具備載人登月能力。
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