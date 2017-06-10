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日報新聞 > 中國

﻿北影女教授疑包養男生

2017-06-10 列印
　　北京電影學院再次傳出醜聞，一名自稱是北影學生網友，在微博實名舉報學院攝影學院教授宋靖（見圖）、副教授吳毅等導師長期貪污受賄，且強迫學生發生關係。

　　上月一名北影女畢業生「阿廖沙」在網上聲稱，在校期間被班主任之父性侵後，被老師同學排擠。另一名自稱是北影學生的網友「北電侯亮平」，周一在微博實名舉報多名導師。

　　侯亮平表示教授宋靖月薪為七千元人民幣，卻擁有八個物業，包括兩間價值逾千萬的豪宅；更包養表演系男學生。而吳毅則多次騷擾女生，甚至介紹女生給領導認識、討好對方，而「阿廖沙」亦是由她介紹給疑犯認識。

　　他又指，宋、吳二人長期利用職務便利貪污受賄，私吞國家教育經費等，宋靖更違規開辦廣告公司，行賄國企高層。
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