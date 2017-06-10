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日報新聞 > 中國

﻿內地漢攜熊膽汁入廈門被截

2017-06-10 列印
　　廈門海關日前搗破一宗企圖偷運熊膽汁入境案，檢獲約七百毫升熊膽汁。福建省廈門市海關日前懷疑一名由越南胡志明市乘飛機回國男子的行李箱內，藏有大量瓶狀物體，打開行李箱未見瓶裝物品，卻有一袋未開封的紅茶。關員覺得可疑，遂單獨掃描紅茶，證實內裏有異。開封後發現該袋裝有百個小瓶，旅客承認藏有熊膽汁。關員之後在其同行友人的行李內，搜出六百瓶、每瓶一毫升的熊膽汁，廈門海關首次查獲旅客攜帶熊膽汁入境。
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