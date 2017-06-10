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日報新聞 > 中國

﻿中方關注IS殺被擄兩華人

2017-06-10 列印
　　極端組織伊斯蘭國（IS）前日透過旗下通訊社宣稱，已殺害上月在巴基斯坦西俾路支省首府奎達挾持的兩名中國教師。外交部發言人華春瑩昨表示，中方高度關注事件，駐巴基斯坦大使館事後已啟動應急機制，設法營救二人，惟巴方指兩名被綁架公民或已遇害。初步了解，兩人來自中國不同省份，並非夫妻，當局會繼續加緊通過各種渠道，了解及核實情況。她重申，中國堅決反對並強烈譴責一切形式恐怖主義，支持巴方打擊恐怖主義，中方亦將與國際社會加強反恐合作，維護世界、地區和平安全。
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