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日報新聞 > 中國

﻿北韓客機襟翼掉落折返平壤

2017-06-10 列印
　　內地民航資源網昨透露，北韓高麗航空編號為JS-251航班，上月二十九日由平壤飛往北京途中，機身突然劇烈震動，乘客發現機翼有零件掉落。報道指，該航班當時剛達到九千二百米巡航高度，即將進入中國領空時，機身突然劇烈震動，機師決定折返平壤並安全降落；航空公司之後安排乘客轉乘另一航機繼續行程，旅客最終延誤兩小時抵達北京，報道引述多名消息人士稱，該掉落零件為一塊襟翼。
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