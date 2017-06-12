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日報新聞 > 中國

﻿劫案不斷 華僑南非成立保安公司

2017-06-12 列印
　　南非近年不斷發生涉及華人的劫案，甚至劫殺案，一名當地華僑（見圖）六年前特意成立保安公司，為當地華人提供保安、押運，甚至保鏢服務。

　　僑居南非二十四年的陳賓表示，約翰內斯堡市治安自二千年開始不斷惡化，由於大部份華商習慣以現金交易，故華人淪為匪徒搶劫目標。他指，其他國家人士早已在當地開設保安公司服務同胞，卻未有華人保安公司，遂於六年前創業，為當地華人提供保安、押運，甚至保鏢服務。

　　其保安公司目前僱用三百名當地人擔任保安員，配備近二百枝槍械，負責約翰內斯堡市方圓四十公里內十個華人聚集區保安工作。陳賓直言，其公司裝備較當地警察更精良，反應速度更快，當僱主遇劫時，保安員更會奮力反擊。
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