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﻿海鷗遭內地客生擒險斷頸折翼

2017-06-14 列印
　　內地遊客各種不文明行為令人側目 ，中央電視台早前揭發有遊客在海邊「俘虜」海鷗拍照後，內地網民在微博表示，三名中年男女在大連一艘渡輪上食物誘捕海鷗，用力握着其拍照，海鷗頸部、翅膀幾近折斷。

　　該名網民表示，該批男女周一上午由遼寧省大連市皮口港乘坐渡輪前往哈仙島，其中一名遊客在甲板拍照期間，取出食物餵飼海鷗，並藉機生擒一隻海鷗拍照，海鷗受驚不斷哀鳴、掙扎，其頸部、翅膀幾近折斷，惟該批男女卻表現興奮，不欲放走海鷗。

　　網民見狀上前勸止更發生口角，直至三人盡興後才願意放生海鷗。
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