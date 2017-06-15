﻿美智庫：尼加拉瓜或與台斷交

中美洲國家巴拿馬周二與內地建交，並即時與台灣斷交，有美國智庫組織分析，愈來愈多台灣邦交國認同與北京建立緊密關係符合本國最佳利益，相信會有其他國家與台斷交，而尼加拉瓜可能是下一個。



美國智庫「美洲國家對話組織」中國與拉丁美洲國家計劃負責人邁爾斯表示，拉丁美洲仍是台灣外交主要據點，惟愈來愈多國家認同與北京建立緊密關係符合本國最佳利益，相信會有其他國家與台斷交；而尼加拉瓜欲建造可與巴拿馬運河分庭抗禮的尼加拉瓜運河，故尼國或是下一個與台斷交國。



國務院台灣辦公室發言人馬曉光昨表示，世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，強調中巴建交是人心所向、大勢所趨，並無交換商業利益。 他指，讓兩岸關係重回正軌在於台方一念之間，希望台北當局認清客觀大勢，作出明智抉擇。