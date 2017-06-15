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﻿洪秀柱月底辭任國民黨主席

2017-06-15 列印
　　國民黨主席交接陷入僵局，主席洪秀柱陣營與候任主席吳敦義陣營為多個議題爭執不休。該黨昨午舉行中常會，會後洪秀柱表示決定在月底辭任主席，方便現任與候任團隊交接工作；各副主席亦會共進退，但她情商林政則在新主席八月二十日履新前代理主席，吳敦義亦同意該安排。洪又表示，昨日是她在黨中央最後一天，之後所有中常會會議她均會告假缺席，由林政則代理主持會議。
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