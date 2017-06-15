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﻿天津港董事長涉受賄被立案偵查

2017-06-15 列印
　　最高人民檢察院昨表示，天津市人民檢察院已立案偵查天津港集團前黨委書記、董事長于汝民涉嫌受賄案。最高檢指，于汝民擔任天津港務局副局長、局長；天津港集團黨委副書記、書記、總裁、董事長期間及退休後，違反政治紀律和政治規矩，拉幫結派、培植形成「秘書圈」；收受賄賂違規提拔、調職；利用職務便利，收受財物為他人謀取利益，涉嫌觸犯受賄罪。天津檢方已立案審查案件，並對于汝民採取強制措施。
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