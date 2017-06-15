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﻿高雄旅巴公司傳倒閉

2017-06-15 列印
　　台灣的總統蔡英文上台後赴台陸客驟減，當地旅遊業界刻苦經營，當地昨日流傳高雄一間旅遊巴公司因無力繳付貸款，決定結束營業，連公司電話亦無法接通。該公司負責營運昨澄清，受陸客團大減影響，該公司確實變賣、貸款公司充公多輛旅遊巴，但車隊中仍有三十三輛車如常接待韓國、越南等地旅行團；該公司更無拖欠員工薪金，希望外界勿以訛傳訛。而公路總局指，當局已派員到相關公司了解事件。
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