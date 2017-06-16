 Advertisement
  • 2017年6月16日 星期五
  • 29º
  • 84%
熱門： 倫敦大火消委會婆婆賣紙皮土瓜灣奪命車禍非禮

日報新聞 > 中國

﻿江蘇家樂福售狗肉 總公司急令全下架

2017-06-16 列印
　　亞洲動物基金會早前發現法國連鎖超級市場集團家樂福江蘇兩間分店出售狗肉產品，集團總部得悉事件後已要求分店將有關產品全數下架，強調有關產品屬土特產，僅在當地銷售。

　　該會表示，家樂福集團早在二○一二年承諾，中國內地逾二百間分店停止銷售狗肉及其製成品；惟基金會上月發現江蘇省徐州市兩間家樂福家分店仍有狗肉產品出售，其中「龜湯狗肉」售價高達一百三十六元人民幣。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd