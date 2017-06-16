該會表示，家樂福集團早在二○一二年承諾，中國內地逾二百間分店停止銷售狗肉及其製成品；惟基金會上月發現江蘇省徐州市兩間家樂福家分店仍有狗肉產品出售，其中「龜湯狗肉」售價高達一百三十六元人民幣。
江蘇家樂福售狗肉 總公司急令全下架
該會表示，家樂福集團早在二○一二年承諾，中國內地逾二百間分店停止銷售狗肉及其製成品；惟基金會上月發現江蘇省徐州市兩間家樂福家分店仍有狗肉產品出售，其中「龜湯狗肉」售價高達一百三十六元人民幣。
穿羊水感染惡菌 瑪嘉烈孕婦一屍兩命
瑪嘉烈醫院前年發生罕見「一屍兩命」個案！首次懷孕、胎兒達二十三周的曾太因發燒入院，翌日胎兒心跳停頓，揭發她患嚴重子宮內膜炎，引致細菌入血，她留院五日後搶救不治。其丈夫兩年來身心受盡煎熬，冀為妻子取回公...
2017-06-16
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江蘇幼稚園爆炸 血肉模糊7死66傷
江蘇一間幼稚園昨放學時間發生爆炸，大批家長及學童受傷，多名傷者血肉模糊倒地無法動彈，亦有人身上衣服破爛、衣不蔽體，大批傷者獲送院搶救，意外造成七人死亡，六十六人受傷。 事發在昨日下午約四時五十分，大批家長在江蘇省徐州市豐縣創新幼兒園校門突然發生爆炸；爆炸威力強大，幼兒園電閘炸至變形、警衞室假天花墜下，多道玻璃窗破碎，雜物散落一地。 由於事發正值放學時間，校門外聚集大批等候子女放學、剛迎接子女的家長，意外造成數十名家長、學童受傷，有傷者血肉模糊無法動彈（見圖），有呻吟不斷，亦有幼童受驚在家長懷中痛哭，更有人身上衣服破爛、衣不蔽體。官方通報，事故造成兩人當場死亡，五人經搶救無效...
2017-06-16
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新版巨型《蒙羅麗莎》
一幅向意大利文藝復興大師達文西不朽名作《蒙娜麗莎》致敬的巨型壁畫，近日現身法國首都巴黎一幢建築物外牆，該幅高達五十米的壁畫由西班牙藝術家奧庫達創作，他以大膽用色重新創作《蒙羅麗莎》，由於「畫布」異常巨大，奧庫達花費不少時間站在棚架上，將腦中構思描繪出來，不但奧庫達對完成品甚為滿意，它亦吸引許多居民和遊客駐足觀看和拍照。
2017-06-16
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二手紛錄用家市價成交
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價成交個案，中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居2座低層C室，面積546方呎，3房間隔，新近以493萬元交吉沽出，呎價9029元，獲用家承接。原業主於14年...
2017-06-16
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陳德霖：小心樓市風險 縮表嚇窒全球 杜指收市回穩
儲局一如預期加息，同時表明今年內收水；英國央行議息會議上主張加息的委員增多，同時有消息指當局將任命特別檢察官，調查總統特朗普是否涉及妨礙司法公正，不利大市走勢。美股初段曾大跌112點，其後跌幅收窄，至...
2017-06-16
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U21歐國盃開戰 幼獅獻「瑞」
2017波蘭U21歐洲國家盃今晚揭開戰幔，英格蘭U21由修咸頓攻擊孖寶禾特普斯和列特文領軍，聯手進擊瑞典U21。兩人具備大國腳作戰經驗，有信心助幼獅在今晚旗開得勝，直取客勝作過關膽。 （香港時間周六凌晨0:00開賽） 修咸頓中場中禾特普和翼鋒列特文是英格蘭U21的進攻發電機，前者上季英超交出四入球、四助攻，後者亦有七球、一助攻。他們又於三月英格蘭友賽德國首披三獅軍戰衣，今次返回U21有能力擔起進攻重任。 修頓孖寶進攻泉源 英軍後防又有剛加盟愛華頓的門將比克福特守護最後一關。此子擁上季英超第二多撲救紀錄（一百三十五次），上仗友賽保住不失助球隊4:0大勝丹麥U21。而瑞...
2017-06-16
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一握即影 邊框感應新旗艦
近期的旗艦新機都愛玩無邊框設計，雖然望落好睇，但不少用家擔心會誤觸機邊亂開Apps。HTC新推的U11索性用上Edge Sense邊框感應設計，只需握緊機身兩側即可開啟指定功能或操作，例如握一下可從鎖...
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半年掟2億掃樓 大美人關之琳少女心 花4萬買「Cup cake」
美魔女關之琳，近半年豪使近1.9億元入市掃兩豪宅，女神當自強。日前，大美人偕母親去中環ifc shopping。當日女神黑超斜膊牛仔裝，好elegant咁出巡。在名店揀水晶晚裝袋時，有顆少女心嘅之之對...
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社論——推清淡飲食風氣 仍須努力
消委會的研究一向「貼地」，該會公佈二十五款午餐肉的化驗結果，發現二十款屬高鈉食品，其中一款「759阿信屋」午餐豬肉，進食半罐就超出世衞建議每日攝取上限。鈉來自鹽，長期大量食用高鹽食物，醫學界已證實會增加冠心病和高血壓風險，消委會這次抽查結果，有助提醒公眾小心，但要全面推動少鹽飲食習慣，還有很多工作要做。 政府兩年多前成立「降低食物中鹽和糖委員會」，就減低食物中鹽糖含量和市民攝入鹽糖份量，制定政策方向及工作計劃，並向食衞局局長提出建議。委員會定出的工作大方向，是建議採取按部就班、先易後難的方式，由業界牽頭，自願參與，逐步降低食物中的鹽糖含量，讓市民逐漸適應口味的轉變，接受一個...
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真好彩升班拉莊
莫雷拉前晚憑「好醒」贏馬後，季內勝仗增至一百五十八場，尚差十W便追平上季由他創下的騎師單季贏馬紀錄。雷神表示一直都只會以平常心看待破紀錄這回事，認為只須全力以赴，自然會有收穫，至於周日其九匹座駒當中，...
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