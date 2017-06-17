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﻿內地翁泰候機室霸座位 反責人「不懂事」

2017-06-17 列印
　　內地民眾外遊時各種不文明行為，不但令外國人側目，連中國同胞亦難以忍受。內地傳媒報道，一名內地女子日前在曼谷機場等候登機回國時，赫然發現一個內地旅行團霸佔候機室大部份座位，她欲座在一張空櫈其時，反遭一名老翁（圖）斥責。

　　報道稱，該名跟隨旅行團赴泰旅遊的女子，周二深夜在曼谷素萬那普國際機場等候登機回國時，發現部份座位被另一旅行團團員行李霸佔，亦人則躺在座椅上休息；她與團友欲坐在無人座位時，附近一名老翁突然斥責各人「不懂事」，聲稱有關座位是預留給其十六名團友。

　　當時人指，現場約四十個座位，大部份沒人坐下，她遂向對方表明，若其團友回來，她們可即時讓座，惟老翁未有理會，更即時躺在座椅上休息，阻止各人坐下。

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