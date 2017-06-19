﻿購特朗普童年故居 神秘華婦成功出租

美國總統特朗普在紐約皇后區牙買加莊園（Jamaica Estates）的兒時舊居，在今年三月被一名神秘中國女子以二百一十四萬美元（約一千六百多萬港元）買下。這棟「特朗普出生屋」近日被新業主成功出租，相信月租接近四千美元（約三萬一千港元）。



特朗普總統在紐約皇后區約一百六十六平方米的故居，在今年初被一名中國女子買下後，於美國時間本月十五日，在租房市場上出現，不到一天便被租下。



負責出租此屋的地產經紀費德曼（Jason Friedman）未有透露成交的最後金額及租客身份，但他曾指業主希望以月租三千五百至四千美元（即約二萬七千至三萬一千港元）出租，他僅說實際月租遠超過三千五百美元。



這棟房子由特朗普的父親於一九四○年興建，特朗普從出生到四歲期間住在這裏，其後搬到這棟房子後面的一個更大的房子中。