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﻿「華裔神探」將查北大女生失蹤案

2017-06-19 列印
　　二十六歲的赴美中國留學生章瑩穎自本月九日失蹤至今仍下落不明。有內地傳媒引述美國消息指，曾鑑識過數宗全球大案包括甘迺迪總統遇刺案和尼克遜「水門事件」等、有「華裔神探」之稱的刑事鑑識學專家李昌鈺，將參與調查章瑩穎失蹤的工作。此外，章瑩穎父親及其他家人，上周六飛抵美國芝加哥後，在中國駐芝加哥總領館副總領事余鵬等人陪同下，到章瑩穎就讀的伊利諾伊州大學香檳分校了解案件最新情況。
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