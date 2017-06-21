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﻿民進黨市議員聯署 提特赦陳水扁議案

2017-06-21 列印
　　獲准保外就醫的台灣的前總統陳水扁近日頻出席活動，國民黨質疑他已恢復健康，應重返監獄繼續服刑，但民進黨高雄市議員昨日組成「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」，希望透過縣市議員聯署，促使民進黨在立法院內提出特赦陳水扁議案。

　　民進黨高雄市議員鄭新助、蕭永達昨組成大聯盟，即日起將發動六都、七縣市議會議員，共同聯署特赦陳水扁，準備在九月民進黨全代會中，提出過半黨代表提案，要求黨承擔尋求特赦陳水扁的責任。

　　高雄市議長康裕成批評，陳水扁被司法審判過程不公平，故選擇參與聯署；而高雄市長陳菊指，不論過去現在均支持特赦阿扁，強調民進黨內重視該問題。
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