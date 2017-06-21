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﻿中紀委首位紀檢組組長被處分

2017-06-21 列印
　　政治局常委王岐山執掌中紀委後，首位紀檢組組長被處分。中紀委駐民政部紀檢組前組長、民政部黨組成員曲淑輝，因監督不力，被中紀委處以留黨觀察兩年、由副部降為正處級處分。通報稱，曲淑輝（見圖）派駐民政部期間，未按照黨中央要求履行全面從嚴治黨監督責任，對所轄單位發生系統性腐敗問題嚴重失職失責；長期干預、插手駐在部門下屬單位相關工程項目，並從中謀取私利。曲淑輝在紀檢系統工作逾三十年，曾派駐交通部、最高人民法院、國家藥監局、民政部。
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