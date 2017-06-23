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﻿京發暴雨黃色預警 逾300班航機取消

2017-06-23 列印
　　內地華北地區周三起受入汛以來最強降雨影響，中央氣象台昨清晨發出暴雨黃色預警、強對流天氣藍色預警，北京首都機場有數百計航班延誤或取消，大批旅客行程受阻。

　　中央氣象台昨清晨六時再次向地區發出暴雨黃色預警、強對流天氣藍色預警，預料北京、天津、河北、山東等地，昨午起出現大至暴雨，其中北京西部及北部更可能出現有雨量達一百四十毫米的大暴雨。

　　受暴雨天氣影響，北京首都機場有三百六十多班航班取消；除首都機場外，河北石家莊、天津、濟南、南京地機場亦有數百班航機延誤或取消，當局呼籲旅客在出發前留意最新航班資訊。
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