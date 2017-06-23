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﻿中美新對話聚焦北韓南海等議題

2017-06-23 列印
　　中美周三在美國首都華盛頓展開的首次外交與安全對話，國務委員楊潔箎、中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝率領代團，與美國務卿蒂勒森、防長馬蒂斯等對話。會後，蒂勒森表示雙方就北韓、南海問題及人權議題坦誠對話；美方認為，中方有外交責任防止朝鮮半島局勢升溫，故北京政府向平壤當局施加更大經濟與外交壓力；至於南海問題，中方強調，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方有權採取措施維護自身領土主權和海洋權益，中方並堅持當事國通過談判磋商和平解決爭議。
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