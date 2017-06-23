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﻿百色市政協前副主席涉受賄被查

2017-06-23 列印
　　廣西百色市政協前副主席、百色市總工會前主席李廷榮因涉嫌受賄，被當地檢察機關立案偵查並採取強制措施。李廷榮今年二月涉嫌嚴重違紀，接受當局調查。當局其後證實，他涉及李廷榮身為黨員領導幹部，違反組織紀律，干預、插手下級工會的換屆選舉工作，指令提拔其情婦，影響惡劣；違反廉潔紀律，收受禮金、消費卡等；違反生活紀律，與他人長期保持不正當性關係，造成不良影響；利用職務之便為他人謀取利益，並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪，紀委五月被開除其黨籍、取消退休待遇。
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