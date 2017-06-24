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﻿楊潔篪晤特朗普 談「一帶一路」合作

2017-06-24 列印
　　到美國出席首輪中美外交安全對話的國務委員楊潔篪，周四到白宮與總統特朗普會面，其間特朗普表明，美方願與中方在「一帶一路」有關項目展開合作。

　　楊潔篪表示，中美舉行首輪外交安全對話是落實兩國元首共識重要步驟，而國家主席習近平期待在二十國集團領導人峰會期間，再次與特朗普會面，更歡迎他年內訪問中國。楊並讚揚美方早前派出代表出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，表示明中方願與美方共建「一帶一路」；特朗普則指，美方願在有關項目與中方合作。

　　在朝鮮半島問題上，特朗普稱，中美應加強合作，推動實現朝鮮半島無核化。楊潔篪重申，中方願繼續與有關各方保持溝通與協調。

　　另外，楊潔篪又與美國國會眾議長瑞安、參議院對外關係委員會主席科克會面。
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