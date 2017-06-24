﻿楊潔篪晤特朗普 談「一帶一路」合作

楊潔篪表示，中美舉行首輪外交安全對話是落實兩國元首共識重要步驟，而國家主席習近平期待在二十國集團領導人峰會期間，再次與特朗普會面，更歡迎他年內訪問中國。楊並讚揚美方早前派出代表出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，表示明中方願與美方共建「一帶一路」；特朗普則指，美方願在有關項目與中方合作。
在朝鮮半島問題上，特朗普稱，中美應加強合作，推動實現朝鮮半島無核化。楊潔篪重申，中方願繼續與有關各方保持溝通與協調。
另外，楊潔篪又與美國國會眾議長瑞安、參議院對外關係委員會主席科克會面。
現屆政府任期尚餘一周，特首梁振英年初在《施政報告》提出的「劃線制取消強積金對沖」方案，在商界和勞工界反對下，昨天「原裝」獲行政會議拍板通過；即指定日期後，僱主的強積金供款不可用作對沖遣散費及長期服務金...
2017-06-24
備受內地網民關注山東「辱母殺人案」，法院昨日二審宣判，法官認定被告于歡行為屬防衞性質，維持一審故意傷害罪成裁決，但判刑則由原來無期徒刑，改判有期徒刑五年。 案發在去年四月，于歡經商的母親蘇銀霞因拖欠高利貸，債主派十一人追債，並禁錮二人，其間于歡不甘對方以多種方法侮辱其母，強迫還錢，情緒激動下持刀刺傷四名追債人，造成一死三傷。 山東省聊城市中級人民法院今年二月一審裁定，于歡故意傷害罪成，判處無期徒刑。案件裁決引起社會關注，于歡、追債人均不服判決提出上訴。山東省高級人民法院昨二審宣判案件，法院認為于歡持刀刺向四名追債人，制止對方不法侵害其母，行為具防衞性質，惟該行為造成一死三傷...
2017-06-24
韓國前總統朴槿惠密友崔順實，涉嫌濫用權力，通過非正式渠道安排女兒入讀梨花女子大學，首爾中央地方法院昨裁定崔妨礙業務罪名成立，被判監三年，亦是她涉及的干政風波中，首宗定罪案件。 法院判詞指，崔順實利用與朴槿惠，與梨花女子大學前校長崔景熙、大學招生處前處長南宮坤等人，合謀以不正當手段安插其女兒鄭尤拉入讀梨大，雖然其行為出於母愛，希望給予女兒最好資源，惟有關有為無視法律，且違背正常入學程序，故裁定崔妨礙業務罪名成立，一審判監三年。 而崔景熙作為大學最高責任人，理應成為其他教師典範，但她得知權貴子女報名後，卻辜負公平招考責任和義務，法院一審判處她監禁兩年；南宮坤則判監一年半...
2017-06-24
九龍塘可說是豪宅地段代名詞，是次帶大家參觀喇沙利道上一座叫價二億元的花園大屋，實用面積5039方呎，四套房四廳設計，屋主曾花上逾2700萬元豪裝，單是中空大廳掛着的巨型水晶吊燈，已展現非一般的大宅氣度...
2017-06-24
市場觀望下周出爐的美國及內地經濟數據，港股周五高開後，走勢反覆，最終收報25670，跌4點。騰訊（700）跌0.5%，收報280.2元。國家發改委發佈《關於加強配氣價格監管的指導意見》，燃氣股受追捧，...
2017-06-24
雷哥斯達退休後，葡萄牙十號球衣一直沒有真正接班人，如今個人技術出眾的進攻中場貝拿度施華可望正式接棒。今晚洲際國家盃A組最後一輪於聖彼得堡面對篤定出局的紐西蘭，此子勢保持水準率葡軍大勝晉級，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。 （LeSports HK App今晚11:00直播） ○四歐洲國家盃葡萄牙以東道主身份奪亞軍，中場靈魂雷哥斯達隨即宣佈退出國家隊，但期後十號球衣傳人俱有形無神。幸而，這件球衣在今屆洲際盃找到真主人貝拿度施華，此子上仗對俄羅斯首擔正出任自由型右翼，不時在邊路突破及切入中路組織，C朗一箭定江山的攻勢亦是由他策動，後者近四仗更為葡軍披甲收錄一球兩助攻。 這...
2017-06-24
運動品牌Puma早前發佈了本年度注目新技術Netfit，其中設計上的最大突破，就是改變固有綁鞋帶的模式，讓着用者可以自由調校鞋身的舒適度。 Netfit鞋帶新技術現應用於Ignite Netfit、S...
2017-06-24
現年70歲嘅影后蕭芳芳，多年嚟受耳疾困擾早已息影，近年她專注慈善工作兼弄孫為樂，生活低調。日前下午，被容祖兒捧做「真女神」嘅芳芳姐一身「大媽紅」獨自出沒銅鑼灣鬧市。芳芳姐由身紅到落腳，連個環保袋和行李...
2017-06-24
最近壹傳媒計劃把旗下的香港及台灣《蘋果日報》和壹傳媒的大部份工序外判，惹起很大的爭議。 據香港壹傳媒工會透露，集團打算把香港的《蘋果日報》和《壹週刊》的大部份版面，包括娛樂、副刊、體育、財經和美術製作等工序外判。部份部門可能要自組公司，現有員工變成自僱人士，承接報紙的編採製作工作。 我前天出席一個傳媒及市場推廣界朋友的飯局，席間熱議壹傳媒這個外判的做法是否可行。 在座者有頗尖銳的質疑。第一是員工由全職僱員變成外判的自僱人士，究竟轉職時有沒有遣散費等離職補償？將來轉成自僱後，是否還有勞工保障？例如不再有最低工資保障，也沒有僱主供款的強積金。一般理解，自僱人士如的士司機，所有事...
2017-06-24
第二場四班一千米的三匹初出馬中，較喜歡蘇廄「白鷺飛翔」，此駒試三課閘走勢俱佳，早段速度不弱，跑姿極好腳法純熟，看型格應屬有質之中距離馬，近期試谷閘直路上有騎而反應不差，今仗如成半冷已可敲。其次最受注目的必是沈廄「旅遊皇者」，因出自香港拍賣會且身價極高。此駒五月初首次試閘由潘頓出策，沿途刻意居後且帶搶口；之後一課由莫雷拉主試泥閘，早段快放而直路上力策下反應平常；及至上周三再由雷神試直路閘，末段走勢有勁，惟仍有內、外閃傾向，馬應有質但未成熟，狀態只屬初起，今仗成熱宜作配。方廄「雪山神鷹」試兩課閘都見有速度，惟馬身較單薄且力度仍欠勁。 第四場「飛廉之子」今季轉偉廄後跑過六仗，二月...
2017-06-24