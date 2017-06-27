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﻿茂縣或再山泥傾瀉暫停救援

2017-06-27 列印
　　四川阿壩州茂縣山泥傾瀉發生逾兩天，當局原本力爭在「黃金七十二小時」內盡量搜索生還者，惟昨日上午約十一時十分，安監救援隊伍設置的雷達設備，發現之前發生山泥傾瀉位置出現位移、變形情況，或再次發生山泥傾瀉，遂要求所有救援人員、傳媒即時撤離災場。

　　山泥傾瀉意外後，救援人員至今發現十具遺體，並且全數確認死者身份及安葬，仍然九十三名村民失蹤，當局派出逾二千人在場搜索。

　　至於三百多名災民，當局安置他們入住疊溪鎮小學、白臘寨村內酒店，並接受心理輔導。而省政府表示，災區救援力量已飽和，建議準備前往救災的各地救援人員先到縣城，等待政府評估災情，切勿盲目前往災區。
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