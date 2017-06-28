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﻿老婦引擎當「許願池」 上海航機延五句鐘

2017-06-28 列印
　　一班由上海飛廣州的航機，日前延誤五小時起飛，原因竟是一名八旬女乘客將客機引擎當作「許願池」，投入多枚硬幣祈求旅途平安。

　　事在前日中午約十二時四十分，南方航空編號CZ0380航班，原訂由上海浦東機場飛往廣州白雲機場，惟登機時有乘客發現一名年約八旬老婦，將多枚硬幣拋向客機引擎，遂通知機組人員。

　　航空公司得悉事件後押後行程並報警，又安排全機一百五十名乘客下飛機等候，讓維修人員詳細檢查引擎。

　　公安接報帶走老婦調查，上海公安通報，該名婦人並非精神病患者，她透露向引擎投拋擲硬幣，是祈求飛行平安。

　　維修人員傍晚近五時完成檢查，航班在延遲約五小時後起飛，當晚約八時順利降落廣州。
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