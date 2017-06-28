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﻿河南「紙片樓」 外牆僅闊35厘米

2017-06-28 列印
　　河南省鄭州市近日有一幢樓宇落成，立即引起當地居民熱議。該幢樓高三層的樓宇位於天明路、紅專路交界，大樓外形呈不規則三角形，其中一幅夾角牆，外牆僅闊三十五厘米，當局居民更戲稱該幢樓宇為「紙片樓」。工作人員透露，該大樓是嶽砦安置小區六號樓，主要是商業用途；他指，由於大樓主體呈L形，令人產生錯覺，其實大樓東西長逾四十米長、南北闊逾三十米，室內最狹窄的地方亦闊逾五米。
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