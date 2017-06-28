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﻿台北車站母女遭露宿者襲擊

2017-06-28 列印
　　台北車站昨晨發生襲擊事件，一名婦人昨上午約十時十分帶同女兒沿台北車站連接通道向桃園機場捷運方向前進，一名男子突然冒出從背後揮拳毆打婦人臉部，導致其鼻樑流血，途人見狀報警，救護員接報到場將傷者送院治療。警方翻查現場閉電視片段後，鎖定疑犯是在車站附近棲息的露宿者。警方其後於車站大廳內發現疑犯，對方疑因喝醉行徑詭異，竟然脫掉上衣在大廳處狂奔，幸虧警方及時將他攔下拘捕。警方表示，將再加強巡邏，避免車站周邊再有類似狀況發生；至於疑犯案動機仍有待進調查。
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