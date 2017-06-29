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﻿國產萬噸級驅逐艦首艦下水

2017-06-29 列印
　　內地海軍最新055型導彈驅逐艦，昨上午在上海下水，新驅逐艦由中國自行研製，排水量超過一萬噸，裝備新型防空、反導、反艦、反潛武器，亦是海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦。

　　第一艘新型萬噸級國產驅逐艦，昨上午在上海江南造船廠舉行擲瓶禮後下水。

　　據悉，該型號軍艦由中國自行研製，突破大型艦艇總體設計、訊息集成、總裝建造等關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強訊息感知、防空反導、對海打擊能力，是海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦。

　　軍方稍後將按計劃，開展驅逐艦設備調試、繫泊航行等多項試驗。
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