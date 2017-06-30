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日報新聞 > 中國

﻿調查伊萬卡代工廠 三臥底獲保釋

2017-06-30 列印
美聯社
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　　三名受僱於境外勞工權益組織，臥底調查外國品牌代工廠工人一作狀況的內地人，早前被江西公安部門扣留，警方周三批准各人保釋候審，但未有透露三人涉及罪名。

　　總部設在紐約的勞工權益組織中國勞工觀察周三表示，當日接獲贛州警方通知，表示批准華海鋒（圖）、李昭、蘇恆保釋候審，家人其後到公安局交付保釋金後與三人一同回家，但當局未有說明他們被控罪名。

　　美國官員表示，第一千金伊萬卡、夫婿庫什納將應邀訪問中國，中方或希望透過釋放三人、中國勞工觀察公佈調查結果，令伊萬卡難堪。

　　華海鋒、李昭、蘇恆三名受僱於中國勞工觀察，加入替伊萬卡等外國品牌代工生產鞋類的工廠，調查員工長時間工作、沒有超時津貼、懷疑受虐等問題。公安上月扣留三人，指他們非法使用監聽裝置。
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