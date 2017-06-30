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﻿台擬禁廟宇燒香燭

2017-06-30 列印
　　台灣傳媒報道，政府為降低空氣中微細懸浮粒子（PM 2.5）數量，有意逐步禁止廟宇燃燒香燭、焚燒金銀衣紙、放鞭炮，並實行監控管制，當地部份寺廟已響應政府環保政策，以掌聲代替鞭炮聲、規定信眾上香數量，甚至封閉香爐。雲林縣北港武德宮不滿政府以各種禁令手段打壓傳統信仰，近日在社交網站facebook發起「捍衞信仰守護香火大聯盟」，聯合全台各地宮廟下月二十三日，到總統府焚香示威，抗議政府縱惡罰善、消滅信仰文化。雲林縣環保局長林長造指，當局因應空氣污染問題多管齊下，針對個別目標，提倡減少焚香和封爐亦非強迫措施，政府絕對尊重各種信仰。
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