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﻿環保部：長江口等水質極差

2017-06-30 列印
　　環保部近日發表去年中國近岸海域環境質量公報，環保部環境監測司司長劉志全指，內地九個重要海灣中，北部灣水質為優；遼東灣、黃河口、膠州灣水質屬一般；渤海灣、珠江口水質為差；長江口、杭州灣、閩江口水質則達極差級別。以沿海十一個省區、市分析，廣西和海南近岸海域水質為優；遼寧和山東水質良好；河北、天津、江蘇、福建和廣東水質一般；上海和浙江水質為極差級別。他表示，水質超標主要原因，是江蘇、浙江、廣東省部份近岸海域，無機氮、活性磷酸鹽含量較高所致。
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