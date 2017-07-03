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﻿專家料長江出現史上大洪水

2017-07-03 列印
　　受華南地區強降雨持續影響，長江中下游地區已形成今年首個洪峰；水文專家估計，湘江幹流或出現史上最大洪水。

　　湖南自上月二十二日開始降暴雨後，全省四大河流中，湘江、資江、沅江水位不斷上漲，水位全線超警戒。昨清晨六時三十分，湘江長沙站水位突破歷史紀錄升至逾三十九點二一米；洞庭湖標誌性水文站城陵磯站，水位在一天之內上漲一米，為減輕洞庭湖防洪壓力，三峽水庫一日以來持續減少出庫流量，截至昨日下午二時，已攔蓄長江上游約五成水。

　　省防汛辦初步統計，開始降暴雨至今，全省有逾四百萬人受災，農作物受災面積二百九十五千公頃，六千三百六十九間房屋倒塌，直接經濟損失超過六十億元人民幣。
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