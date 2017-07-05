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﻿城管用木棍打死流浪狗

2017-07-05 列印
　　內地動物保護志願者組織周一在微博透露，甘肅省蘭州市榆中縣民眾上周六透露，近日每晚均有人用木棍擊殺流浪狗。組織成員當日凌晨到榆中實地視察，環城路南口發現一輛車身撰有「城管執法」文字的小型貨車，車廂內發現有多個裝有狗隻的麻包袋，其中大部份狗隻已死亡。榆中縣委宣傳部昨透過官方微博為事件造成的不良影響致歉，強調今後會依法將流浪狗送到蘭州市犬隻留檢所處理。
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