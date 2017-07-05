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﻿前市委書記保母收賄20萬收監

2017-07-05 列印
  湖南省衡陽市前市委書記李億龍家保母的胡興紅，因利用李億龍影響力，收受二十萬元人民幣賄款，協助他人調動工作，早前被湖南省長沙縣人民法院裁裁定受賄罪成，判監一年四個月。胡興紅從二○一三年起擔任李家保母，提供家政、保潔服務，三千元人民幣月薪費用由市委辦公室支付。
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