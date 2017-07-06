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﻿酒店泳池救女童 遊泰南京婦遇溺亡

2017-07-06 列印
　　近日不少內地旅客在泰國海邊戲水時遇溺受傷，甚至死亡；南京一名婦人上月在芭提雅一間酒店溺斃，但她並非因為戲水肇禍，而是奮身拯救一名遇溺女童而犧牲，其遺體今日運送返國。

　　死者王玉玲上月二十四日參加旅行團由江蘇省南京市前往泰國旅遊，行程第四日旅行團在芭提雅觀光後返回下榻酒店休息，王女在酒店泳池閒逛時發現一名女童遇溺，因四周沒有其他人，她遂奮不顧身跳入泳池救人，其間疑因她不熟水性，同告遇溺，不斷在水中掙扎，直至數分鐘後，酒店職員發現二人遇溺，即時救起二人，女童證實並無大礙，王婦則陷入昏迷，送院搶救後延至翌日下午不治。據悉，獲救九歲女童是王玉玲團友。

　　王玉玲家屬事後趕往泰國辦理後事，其遺體今日會由泰國運返南京。
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