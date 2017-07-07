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﻿廣州長途巴翻側19死

2017-07-07 列印
　　廣東發生交通意外，釀死十九人死亡。一輛由廣州開往普寧的長途巴士，昨下午約一時駛經廣河高速公路龍門段時失控翻側，事發後巴士四輪朝天、壓毀路邊護欄，車頂嚴重損毀、車窗破碎，行李雜物散落一地，部份乘客拋出車外受傷，最少五人壓在車下不能動彈。據悉，肇事巴士當時載有四十四人，當局接報後派出大批消防、救護人員到場，將傷龍門縣、博羅縣、廣州市多所醫院救治，意外最少造成十九人死，二十五名傷者中，四人傷勢嚴重，當局正調查意外原因；受意外影響，廣河高速向河源方向一度封閉。
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