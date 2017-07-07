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﻿習近平為柏林熊貓館主持開幕禮

2017-07-07 列印
　　中國國家主席習近平出席二十國集團領導人峰會前，繼續訪德行程，周三與夫人彭麗媛、德國總理默克爾一同主持柏林動物園大熊貓館開幕儀式。 三人之後在館內參觀，中國日前租借予德方的大熊貓「夢夢」、「嬌慶」正式向公眾亮相。習近平希望兩隻大熊貓能夠成為拉近兩國距離、承載中德人民友好情誼的新使者。另外，默克爾又陪同習近平伉儷觀看中德青少年足球友誼賽，夫婦二人更與默克爾一起前往足球場中央，與雙方球員交流。
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